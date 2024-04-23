П’яний зловмисник вдарив ножем мешканця Солом’янського району столиці

Зловмисник перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння наніс потерпілому тяжкі поранення. Поліцейські оперативно затримали порушника та повідомили йому про підозру.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення, про те що в під’їзді одного з будинків Солом’янського району невідомий чоловік наніс мешканцю будинку ножове порання. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та медики.

Працюючи на місці події поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт, який в подальшому переріс у бійку. Нападник, перебуваючи у нетверезому стані, завдав ножове поранення потерпілому та втік.

Правоохоронці оперативно встановили особу фігуранта та затримали його неподалік місця вчинення кримінального правопорушення. Ним виявився раніше не судимий мешканець столиці, 1994 року народження. Знаряддя злочину – ніж, вилучено.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва