В Днепре «евробляхер» возил в машине оружие, бронежилет и знаки различия сотрудника полиции

В Днепре водитель автомобиля BMW 320 на «еврономерах» вез с собой оружие, чужие документы, бронежилет, а также чужие погоны и шевроны сотрудника полиции. Как оказалось, мужчина, управлявший легковушкой, ранее уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за хранение наркотиков и управление автомобилем в состоянии опьянения.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Автомобиль BMW на нидерландской регистрации был остановлен полицейскими на Набережной Заводской 19 декабря. За рулем машины находился 28-летний водитель, который уже ранее неоднократно привлекался к ответственности за хранение наркотиков и езду в состоянии опьянения, а также уже более двух лет как ограничен в управлении транспортными средствами. Как выяснилось, последний раз мужчину останавливали, когда он управлял автомобилем Range Rover всего несколько дней назад.

При поверхностной проверке автомобиля в нем было обнаружено предметы, похожие на огнестрельное и холодное оружие, две плитоноски, одна из которых с бронепластинами, и бронежилет. Также были обнаружены чужие документы, погоны старшего лейтенанта полиции и шевроны ГУНП Днепропетровской области. Помимо этого в бумажном пакете, лежащем в BMW, нашли деньги в сумме около 120000 гривен.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла все обнаруженное и сам автомобиль. Водителя легковушки доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.