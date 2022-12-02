У Кам`янському жінку викрили на шахрайстві під час продажу домашніх тварин

В усіх випадках потерпілі мали намір придбати через мережу інтернет собак малих порід. Гроші перерахували, однак тварин так і не отримували.

Поліцейські встановили, що в такий спосіб підозрювана ошукувала громадян протягом трьох місяців. 33-річна раніше судима місцева жителька на різноманітних інтернет-сайтах розміщувала оголошення про продаж цуценят малих порід. З потенційними покупцями одразу домовлялась про передоплату та обіцяла відправити цуценя автомобілем прямо до місця призначення.

До моменту авансу шахрайка постійно листувалася із покупцями та надсилала їм фото тварини. А вже після надходження частини грошей на банківську картку, змінювала номер мобільного телефону та особисті дані на дошці оголошень.

30 листопада за погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Також під час досудового розслідування буде перевірена причетність жінки до скоєння аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП