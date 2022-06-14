Пару одеситів судитимуть у столиці за збут психотропних речовин через Telegram та «закладки»

Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох одеситів, які займалися незаконним збутом психотропних речовин – амфетаміну та «екстезі» на території міста Києва в особливо великих розмірах (ч.3 ст.307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річний хлопець та його 18-річна знайома організували незаконну схему збуту психотропних речовин, шляхом створення так званих «закладок» на території Дніпровського району столиці та їх подальшого збуту з використанням месенджеру «Telegram».

Так, під час проведення особистого обшуку у молодика вилучили пакет з 160 таблетками психотропної речовини МДМА «екстезі», а у дівчини – два пакети з амфетаміном загальною масою 122 гр.

Наразі обвинувальний відносно зловмисників скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

У разі доведення вини обвинувачених їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура