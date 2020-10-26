«Пасть разорву»: мужчине проломили череп из-за конфликта в родительском чате

Пострадавший находится на грани жизни и смерти

Житель Волгограда был жестоко избит после конфликта в родительском чате, сообщает V1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что нападавший подкараулил отца одной из учениц в здании банка, а потом напал с кастетом.

Мужчина ударил обидчика по голове, тот рухнул. Агрессор продолжал кричать, что «пасть разорвет», если с его женщиной будут обращаться по-прежнему. Отмечается, что нападению предшествовал конфликт в родительском чате. Что именно наговорил супруге нападавшего пострадавший, не уточняется.

Отмечается, что нападавший уже задержан. Ему 30 лет. Мужчина пояснил, что его жертва оскорбил его сестру. Между тем состояние мужчины с проломленной головой является крайне тяжелым. Также сообщается, что охрана банка никак не отреагировала на нападение и позволила хулигану уйти. «Все были просто в шоке», — рассказывает один из очевидцев.

В пресс-службе МВД подтвердили РИА Новости случившееся. Также сообщается, что пострадавший находится в коме. // МК