«Пасторів» секти Сандея Аделаджі зобов’язали виплатити понад ₴28 млн. ошуканим львів’янам

Пасторів судили у Львові за шахрайство

Залізничний райсуд Львова виніс вирок трьом пасторам організації «Церква Посольство Боже» Сандея Аделаджі за шахрайство і обман львів’ян. Пасторі переконували послідовників секти брати кредити та вкладати гроші у церковний бізнес. Одній жінці, яка була засновницею громадської організації, призначили 10 років тюрми, двом іншим пасторам по 8 років тюрми. Вони також мають виплатити 14 ошуканим людям понад 28 млн грн.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у серпні 2023 року, Леся Олексюк зареєструвала релігійну громадську організацію «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» («Церква Посольства Божого» Сандея Аделаджі), вона разом із своїм чоловіком Олександром Олексюком були пасторами у цій організації. Також до організації залучили й інших людей, зокрема Романа Ревка, який, окрім того, що був пастором «Посольства Божого», також очолював львівську філію «Ліонебанк Україна».