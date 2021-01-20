На Херсонщині селянин забив знайомого до смерті через пляшку

Життям за пляшку оковитої розплатився 34-річний житель одного із сіл Каланчацької ОТГ.

До поліції звернувся лікар, який повідомив, що в медзакладі помер пацієнт, якого доставили у вкрай тяжкому стані. На чоловікові живого місця не було. Найнебезпечнішою виявилася черепно-мозкова травма. Пацієнт впав у кому, а на ранок помер, так і не прийшовши до тями. До лікарні його привезла матір, забравши дуже побитого сина з вулиці.

Тілесні ушкодження йому завдав молодший на 10 років знайомий. Все сталося через пиятику. Опитавши свідків, правоохоронці з’ясували: вдень чоловіки разом випивали, а на вечір почали сваритися. Дійшло до бійки. Один із очевидців побіг за матір’ю дуже побитого односельця. Коли та прибігла на місце, синового кривдника вже не було, а він сам лежав на землі без тями.

Підозрюваного у завданні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, поліцейські знайшли протягом години. Селянин переховувався у знайомого. Затриманий повідав правоохоронцям моторошний мотив злочину — чоловіка, з яким випивав, побив через той же алкоголь, який вони не змогли поділити…

Підозрюваномку світить до 10 років тюрми. // Новий день