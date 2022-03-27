Патрульні Чернігова виявили осіб, які зливали пальне

Сьогодні на одній із автомобільних заправок міста інспектори помітили двох підозрілих осіб, які, побачивши патрульних, помітно нервували та намагалися покинути місце події.

Інспектори встановили, що двоє місцевих мешканців через вентиль зливали з бочок дизельне пальне. З собою мали каністри, лійку та шланг.

Жодних пояснень щодо події чоловіки надати поліцейським не змогли.

Охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу та передали громадян для подальшого з’ясування обставин.

Патрульна поліція Чернігівської області