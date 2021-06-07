Патрульні Київщини передали слідчим жінку, ймовірно, причетну до вбивства

Вчора екіпаж поліції отримав повідомлення про ножове поранення чоловіка на вулицю Сергія Оврашка, що у місті Бориспіль.

Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що чоловік з жінкою вживали алкогольні напої, після чого в них виник конфлікт.

Остання завдавала удар кухонним ножем своєму опоненту в ділянку грудей. Внаслідок отриманих травм, чоловік помер.

Патрульні затримали жінку та передали слідчо-оперативній групі, яка буде встановлювати всі обставини події.

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