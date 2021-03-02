Патрульного будут судить за взятку в 40 000 гривен

Днепропетровской областной прокуратурой в суд подан обвинительный акт в отношении патрульного полицейского за получение взятки в 40 000 гривен.

Об этом сообщает «Горсовет» со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

По данным следствия, старший инспектор одного из отделений полка патрульной полиции в городе Кривом Роге требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 40 000 гривен за то, что не будет препятствовать осуществлению грузовых перевозок продуктов питания и не будет привлекать к административной ответственности.

В январе 2021 года при получении указанных средств злоумышленник был разоблачен правоохранительными органами.

Досудебное расследование по делу осуществлялось следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.

В соответствии с обвинением по ч.3 ст.368 УК Украины полицейскому грозит от двух до пяти лет лишения свободы.