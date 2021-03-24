Патрульному поліцейському повідомлено про підозру в побитті громадянина

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру інспектору управління патрульної поліції за фактом перевищення влади, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, під час несення служби на території Деснянського району м. Києва у інспектора управління патрульної поліції виник словесний конфлікт із перехожим, який, на його думку, перебував у нетверезому стані.

Надалі, не маючи жодних підстав для застосування спецзасобів, правоохоронець застосував відносно громадянина сльозогінний газ та, використовуючи дезорієнтований стан потерпілого, наніс йому декілька ударів.

Наразі вирішується питання щодо обрання інспектору поліції запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура