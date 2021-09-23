Пчеловод, используя геолокацию, посадил интернет-мошенника на три года

Неработающий житель Одесской области, отсидевший 10 лет сразу по трем статьям Уголовного Кодекса (включая хулиганство и умышленные тяжкие телесные повреждения), решил сорвать большой куш. В общих чертах, разработанный им план повторял популярную схему мошенничества, процветающую на сайтах грузоперевозок: выдавая себя за вольнонаемного экспедитора, мужчина собирался завладеть чужим ценным грузом, а затем продать его «налево» и присвоить деньги.

Чтобы найти подходящую жертву, мошенник стал мониторить специализированные сайты, где владельцы грузов и перевозчики находят друг друга и заключают сделки на выполнение работ.

Спустя некоторое время, удача улыбнулась одесситу: он нашел заявку на перевозку дорогостоящих продуктов пчеловодства из Харькова во Львовскую область.

Связавшись с предпринимателем, создавшим заявку, одессит заверил, что может обеспечить доставку груза. После этого он спешно нашел профессионального водителя с автомобилем, которого нанял для осуществления перевозки.

Встретившись в условленном месте трассы Одесса-Киев, «экспедитор» с водителем отправились в Харьков., где их ждал местный предприниматель. Автомобиль с надписью «грузоперевозки» произвел на него положительное впечатление, и бизнесмен решил доверить неизвестным подрядчикам свой груз, который состоял из 29 мешков цветочной пыльцы и 27 мешков с воском, общей стоимостью более 200 тысяч гривен.

Стоимость перевозки этого груза во Львовскую область составила 4 тысячи гривен, которые предприниматель передал экспедитору вместе с накладной на груз. При этом водитель, часть вознаграждения которого входила в данную сумму, не был посвящен в преступный план: загрузив мешки, он, по указке экспедитора, направился не во Львовскую область, а в Приморский район Одессы. Там мешки перегрузили в другой автомобиль, с водителем которого также договорился мошенник.

В течение двух дней владелец груза пытался безуспешно дозвониться до экспедитора, однако тот перестал отвечать на звонки. На этом бы история и закончилась для него масштабными убытками, однако пчеловод предусмотрительно спрятал в одном из мешков смартфон. Обратившись к службам геолокации в интернете, он выяснил, что его груз находится на территории одной из стоянок города Одесса.

Отправившись в Одессу, предприниматель написал заявление в местном отделении полиции по факту исчезновения груза и приложил данные о геолокации смартфона, спрятанного в мешке с воском. В результате проведенного обыска, правоохранители оперативно обнаружили пропавший груз в целости и сохранности.

Пытаясь замести след, мошенник сменил несколько перевозчиков уже в Одессе, которым представлялся вымышленными именами. Тем не менее, допросив водителей, правоохранители сумели выйти на подозреваемого.

Несмотря на полное возмещение причиненного ущерба, в суде несостоявшаяся афера стоила мошеннику наказания в виде 3 лет лишения свободы, которые заменили испытательным сроком, в виду отсутствия претензий со стороны потерпевшего. // internetua.com