Печерский суд арестовал Мыслывого, обвиняемого в убийстве Вербицкого

Сегодня, 8 августа, Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Мыслывого, обвиняемого по делу о похищении активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который сейчас находится возле здания суда.

По его словам, суд избрал в отношении Мыслывого меру пресечения в виде ареста. Других подробностей в настоящее время не сообщается.

Ранее сообщалось, что Мыслывому выдвинуто подозрение по ч.3 ст.27, ч.3 ст.146, ч.3 ст.127 Уголовного кодекса Украины. Одна из статей подозрения — «организатор преступной группировки».

Как сообщалось, сегодня утром обвиняемый в убийстве Вербицкого Мыслывый пришел в Печерский суд.

Ранее журналистка Худецкая сообщила, что обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО.