Печерський суд Києва заочно заарештував нардепа Дмитрука без права застави

Суд заочно обрав підозрюваному в нападах народному депутату Артему Дмитруку запобіжний захід у вигляді арешту без права застави, повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва задовольнив клопотання Генерального прокурора, зазначає .

У Офісі Генпрокурора повідомили, що ухвалу слідчого судді та відповідну постанову про оголошення Дмитрука у розшук буде скеровано до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України для організації внесення інформації щодо міжнародного розшуку до обліків Генерального секретаріату Інтерполу. Йдеться про виставлення так званого червоного оповіщення та ініціювання затримання підозрюваного за межами України з метою подальшої екстрадиції.

Раніше Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора оголосило в міжнародний розшук народного депутата Артема Дмитрука, якого підозрюють у нападах на громадян.

Колишній член «Слуги народу», а нині позафракційний народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав з України через Молдову 24 серпня. Дмитрук пішки перетнув кордон через пункт пропуску «Паланка» та підписав в Молдові документи як прохач притулку. Того ж дня депутат залишив територію Молдови і полетів в Італію.

25 серпня прокуратура повідомила про підозру Дмитруку за напад на співробітника правоохоронного органу в Одесі і спробу викрасти зброю. Сам Дмитрук заявив, що справа проти нього сфальсифікована, а його нібито збираються вбити чи посадити, щоб позбавити його можливості продовжувати політичну діяльність.

Того ж дня слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальну справу про незаконний перетин кордону Артемом Дмитруком. Вони з’ясовують, хто і як допоміг депутату втекти з України.