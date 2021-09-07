В Николаеве будут судить уголовника, который ударом ножа убил охранника автостоянки
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 60-летнего жителя Николаева, который в июне убил 56-летнего охранника автостоянки.
Об этом сообщили в Окружной прокуратуре Николаева.
По данным следствия, обвиняемый, находясь в сторожке на территории автостоянки по улице Новозаводской, во время внезапно возникшего конфликта нанес один удар ножом в область грудной клетки охраннику, чем нанес ему смертельные ранения.
Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
После убийства его оперативно задержали и сообщили о подозрении. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.
За совершение указанного преступления санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение. // Преступности.НЕТTweet