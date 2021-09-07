В Николаеве будут судить уголовника, который ударом ножа убил охранника автостоянки

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 60-летнего жителя Николаева, который в июне убил 56-летнего охранника автостоянки.

Об этом сообщили в Окружной прокуратуре Николаева.

По данным следствия, обвиняемый, находясь в сторожке на территории автостоянки по улице Новозаводской, во время внезапно возникшего конфликта нанес один удар ножом в область грудной клетки охраннику, чем нанес ему смертельные ранения.

Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

После убийства его оперативно задержали и сообщили о подозрении. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение указанного преступления санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение. // Преступности.НЕТ