На Прикарпатті керівника підприємства підозрюють в ухиленні від сплати понад ₴43 млн. податків

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури колишньому директору одного з суб’єктів господарської діяльності повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що у 2019 році директор підприємства, яке займалося оптовою торгівлею м’ясом та м’ясними продуктами, не задекларував податкові зобов’язання зі сплати зі сплати податку на додану вартість.

Таким чином державі завдано збитків на понад 43 млн грн.

Наразі прокурори забезпечили накладення арешту на майно підозрюваного: 16 об’єктів нерухомого майна, 19 земельних ділянок та 17 транспортних засобів. Загальна вартість арештованого – 42 млн 340 тис.грн.

Також до суду скеровано клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура