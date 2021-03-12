Пенсионер отдал сбережения мошеннице, обещавшей оформить «помощь от президента»

Женщина, которая представилась работницей «Запорожгаза», обещала пенсионеру помочь оформить государственное социальное пособие, за услугу требовала 3000 грн.

Об этом сообщает Бердянский отдела полиции ГУНП на своей странице в Фейсбук.

Так, во вторник, 9 марта в полицию обратился пожилой мужчина – 1939 года рождения и сообщил сотрудникам Бердянского районного отдела полиции ГУНП о том, что попался на уловку аферистки. Около трех часов дня к нему домой пришла женщина, которая представилась работницей филиала ПАО «Запорожгаз». Незваная гостья обещала пенсионеру помочь оформить государственное социальное пособие, которое он будет получать на постоянной основе, но взамен за услугу потребовала 3000 грн.

Купившись на уловку мошенницы, пенсионер отдал ей сбережения и лишь спустя некоторое время осознал, что его обманули. По факту преступления открыто уголовное дело ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы до трех лет.

В данный момент продолжается досудебное расследование, сотрудники полиции разыскивают подозреваемую. Также правоохранители напоминают, что граждане могут избежать подобных случаев, если будут внимательными и предусмотрительными во время общения с незнакомыми людьми. // ria-m.tv