З початку березня українських прикордонників намагалися підкупити 76 разів

Загальна сума запропонованих хабарів — 46 650 $ США, 7 750 €, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон.

«Вирішувати» питання у такий спосіб намагалися переважно військовозобов’язані чоловіки, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд за кордон.

Лише минулої доби наш краянин надав охоронцям кордону недійсне посвідчення інваліда ІІ групи. А коли прикордонники викрили фальшивку, чоловік запропонував 1000 $ хабара.

Оборудки з підкупу правоохоронців виявилися безуспішними. А для притягнення хабародавців до відповідальності за ст. 369 Кримінального кодексу України вже повідомлено компетентні органи.

МВС України