Пенсіонер ОВС допоміг затримати грабіжника, який напав на 44-річну хмельничанку

29-річного жителя с. Лісові Гринівці затримали в порядку ст. 208 КПК. Слідчі Хмельницького райуправління поліції вже оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, скоєний у період воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

26 травня до поліції зателефонувала хмельничанка і повідомила про те, що поблизу с. Лісові Гринівці невідомий напав на її подругу, вдарив її в обличчя і відібрав сумочку, в якій були цінні речі, документи, банківські картки.

На місце події одразу виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Хмельницького райуправління поліції. Зловмисника затримали неподалік місця скоєння злочину. Допоміг у цьому пенсіонер ОВС Олександр Кравчук.

Грабіжником виявився 29-річний житель с. Лісові Гринівці, який раніше вже притягувався до відповідальності за подібний злочин.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Оскільки в період воєнного стану суттєво підвищена відповідальність за майнові злочини, за скоєне підозрюваному може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області