Передано в суд дело жителя Харьковщины, который изнасиловал и пытал женщину

В Харьковской области следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины за изнасилование и пытки женщины

До пяти лет заключения грозит 32-летнему жителю Богодуховского района, которого обвиняют в изнасиловании и пытках женщины, сообщили Depo.Харьков в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

В полиции напомнили, что в июне в милицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в Богодухове неизвестный изнасиловал женщину. Полицейские установили, что 27-летняя женщина ночью возвращалась домой от подруги. В это время на нее напал неизвестный, избил и изнасиловал.

За совершение преступления задержали 32-летнего местного жителя. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

25 ноября обвинительный акт направили в суд.