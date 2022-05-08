Передавав дані про позиції ЗСУ – на Донеччині викрито інформатора окупантів

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру чоловіку у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також стосовно підозрюваного в порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За даними слідства, у травні 2022 року мешканець м. Краматорська неодноразово через месенджер «Telegram» передавав представнику силового відомства РФ фото- і текстові повідомлення щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань України.

Отримана від підозрюваного інформація використовувалась ворожою армією під час військової агресії проти нашої держави.

Під час чергового збору даних на території м. Краматорська чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора