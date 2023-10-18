«Переконав скористатись інтернет-доставкою»: аферист заволодів 25 000 гривень прикарпатки

Онлайн-покупки стають все популярнішими для громадян. Однак, є шанси купуючи товари в мережі потрапити до рук аферистів.

До співробітників поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що з її банківського рахунку незаконно списали 25 тисяч гривень.

Зі слів жінки, вона хотіла продати соєві свічки. Оголошення розмістила на одному із сайтів. Їй написала незнайомка, яка хотіла придбати товар та скинула посилання, яке необхідно було заповнити для відправки. Продавчиня перейшла за посиланням та ввела там дані своєї банківської картки. Після цього з її рахунку списали гроші.

Як уникнути шахрайства купуючи товар через мережу інтернет?

– Найбільшим ризиком бути обманутим під час купівлі товару через мережу – це товар куплений по передоплаті.

– Зараз всі поштові служби пропонують послуги оплати після перевірки самого товару, тому намагайтеся узгодити з продавцем саме такий спосіб оплати.

– У вас вимагають передоплату – краще зверніться в інший інтернет магазин, де є можливість оплатити при отриманні.

– Платіж після перевірки якості захищає від ризиків як продавця, так і покупця.

Якщо ж Ви все таки купили товар через інтернет, а продавець зник, зв’язок з продавцем обривається. Тому, рекомендуємо написати до поліції заяву про факт шахрайства, приклавши всі наявні у вас листування, документи, що підтверджують перерахування грошей, скріншот сторінки, де було розміщено оголошення.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини