Майже 1 млн. збитків на ремонті лікарні: повідомлено про підозру експосадовцю Одеської міськради та директору будівельної фірми

Фігуранти понесуть покарання за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі.

Викрили протиправні дії правопорушників слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Поліцейські встановили, що згідно з договором підряду, укладеним між міською радою і приватною будівельною компанією в 2021 році, остання повинна була зробити поточний ремонт приміщень для госпіталізації хворих на COVID-19 в одній із місцевих клінічних лікарень. Однак у ході виконання робіт директор підрядної фірми вирішив привласнити частину бюджетних коштів. Не доробивши ремонт, в акті прийому виконаних будівельних робіт він зазначив, що їх об’єм і вартість відповідають договору.

Зі свого боку начальник відділу одного з управлінь міської ради, на якого були покладені обов’язки з контролю за станом проведених робіт, не провів належну перевірку щодо їх обсягів та якості, і погодив акти приймання виконаних будівельних робіт.

Як наслідок, на рахунок підрядної фірми було безпідставно перераховано з бюджету майже на мільйон гривень більше, що в подальшому було підтверджено експертними висновками.

За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі повідомили 41-річному підряднику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та за ч. 1 ст. 366 того ж кодексу – у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. За ці злочини чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави – 908 400 грн.

А 37-річному колишньому посадовцю міськради повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ – у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом у сумі до 12 750 гривень або без такого. Наразі вирішується питання про обрання експосадовцю запобіжного заходу.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1