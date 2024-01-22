Перекрито міжнародний канал постачання кокаїну до столиці – фігурантів затримано та повідомлено про підозру

Члени наркоугруповання – четверо мешканців столиці – налагодили збут кокаїну на території міста Київ. Окрім того, своїм «клієнтам» вони пропонували канабіс власного виготовлення. Під час обшуків у фігурантів вилучено «товар» на 20 мільйонів гривень.

Задокументували діяльність наркоугруповання працівники управління боротьби з наркозлочинністю столичного главку спільно зі слідчими, оперативниками та аналітиками Шевченківського управління поліції, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

За словами начальника управління боротьби за наркозлочинністю ГУНП у м. Києві Олександра Дибова, усіх членів організованої группи затримано, а міжнародний канал постачання наркотиків перекрито:

«Ми встановили, що організував наркобізнес 37-річний киянин. Він налагодив канал постачання кокаїну із-за кордону. Для розвитку «бізнесу» він залучив ще трьох місцевих мешканців, які займалися збутом наркотиків. Крім того за місцем мешкання одного із фігурантів вони обладнали нарколабораторію з вирощування рослин коноплі».

Під час серії обшуків, які проходили за силової підтримки спецпризначенців та за участі кінологів зі службовими собаками вилучено два кілограми кокаїну, близько п’яти кілограмів канабісу пістолет та рушницю з набоями, гранати із запалами, гроші, обладнання для вирощування канабісу та рослин конопель.

Трьом членам наркоугруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, а лідеру угруповання – за ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах та незаконне поводження зі зброєю й бойовими припасами. За вчинене їм загрожує від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва