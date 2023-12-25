Перекрито міжрегіональний канал збуту наркотиків та психотропів з щомісячним прибутком близько 1 млн грн

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чотирьом чоловікам у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також у їхньому незаконному збуті (ст. 307 КК України).

Підозрювані — четверо чоловіків з Дніпропетровської області віком від 20 до 34 років.

Протягом 2023 року вони збували наркотики та психотропи на території Харківської та Дніпропетровської областей.

Зловмисники заздалегідь у телефонній розмові домовлялись про зустріч з потенційними «клієнтами» та особисто їздили та передавали їм «товар».

Щомісячний «дохід» ділків складав близько 1 млн гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживань фігурантів.

Виявлено зіп-пакети з речовиною рослинного походження, обладнання для вживання наркотичних речовин, пігулки білого кольору, банківські карти, мобільні телефони, понад 120 тис. гривень, гранати, патрони, гільзи та інше.

Речові докази вилучені та направлені на експерті дослідження, після яких діям зловмисників буде надана додаткова правова кваліфікація.

Наразі всім чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області та УКР ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура