Переплата за дорожню сіль ₴1 млн. – у службовій недбалості підозрюють посадовця КП ШЕУ Деснянського району

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру заступнику начальника КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що у листопаді 2023 року КП «ШЕУ Деснянського району» та підрядна організація уклали договір про закупівлю дорожньої солі на загальну суму близько 15 млн гривень.

Відповідно до висновку експертизи, ринкова вартість дорожньої солі для промислового перероблення, поставлена для КП ШЕУ, становила 14 млн гривень. Таким чином підприємство переплатило за сіль 1 млн гривень.

Як наслідок, придбання солі за завищеною вартістю спричинило збитки бюджету столиці на цю суму.

Пресслужба Київської міської прокуратури