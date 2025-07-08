Переплатили майже ₴1,75 млн під час закупівлі асфальтобетонних сумішей – судитимуть посадовців КП та трьох підрядників

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох осіб, які обвинувачуються у заволодінні бюджетними грошима під час закупівлі асфальтобетонних сумішей за завищеними цінами.

Йдеться про колишніх начальника та головного інженера КП «ШЕУ Солом’янського району» та трьох посадових осіб підприємства-підрядника.

Встановлено, що обвинувачені домовились, що комунальне підприємство проведе закупівлю асфальтобетонних сумішей за завищеною вартістю, без проведення належного вивчення середньоринкових цін, на підставі комерційних пропозицій від «підставних» підприємств. Ці підприємства надали недостовірні відомості щодо ринкової вартості товару.

Головний інженер комунального підприємства, діючи за вказівкою начальника та без погодження з Департаментом транспортної інфраструктури КМДА, підписав відповідні договори на закупівлю асфальтобетонних сумішей із порушеннями процедури та за завищеними цінами. Як наслідок гроші були перераховані постачальнику.

Внаслідок таких дій бюджету завдано збитків на суму близько понад 750 тис. гривень. Також, підприємці застосували аналогічну «схему» при постачанні сумішей КП «ШЕУ Деснянського району міста Києва» та ПрАТ «АК «Київводоканал». Документально підтверджено суму збитків за вказаними епізодами у розмірі на майже 1 млн гривень.

Колишній директор та головний інженер КП ШЕУ Солом’янського району постануть перед судом за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Посадові особи підприємства – за пособництво у розтраті чужого майна та використання завідомо підроблених документів.

Водночас, окружною прокуратурою перевіряється причетність посадових осіб КП «ШЕУ Деснянського району міста Києва» та ПрАТ «АК «Київводоканал» до вчинення даного кримінального правопорушення.

Пресслужба Київської міської прокуратури