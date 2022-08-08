У Хмельницькому затримали підозрюваного у нанесенні ножового поранення неповнолітньому

Слідчі уже оголосили 42-річному чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а суд у якості запобіжного заходу призначив тримання під вартою. За скоєне зловмиснику може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Подія сталася 5 серпня близько півночі у під’їзді багатоквартирного будинку. Троє юнаків 16 та 17 років піднімалися сходами, коли у коридор зі своєї квартири вийшов чоловік із кухонним ножом у руках. 42-річний мешканець будинку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив «розібратися» з хлопцями, які на його думку, шумно себе поводили, пустивши в хід ніж. В ході конфлікту зловмисник важко поранив одного з підлітків. Хлопця госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні.

Почувши крики на сходинковому майданчику, сусіди подзвонили на лінію «102». На місце події негайно прибули працівники поліції. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури зловмиснику уже оголошено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Він перебуватиме під вартою до завершення розслідування кримінального провадження.

В ході розслідування працівники поліції з’ясували, що підозрюваний раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області