Переплатили за дитячий майданчик ₴1,2 млн. – повідомлено про підозру директору столичної ДЮСШ

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору дитячо-юнацької спортивної школи, підпорядкованій Департаменту молоді та спорту виконавчого органу КМДА (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний уклав з приватним підприємством договір про придбання та монтаж ігрового майданчика з ігровим полем та санітарно-побутовими приміщеннями на загальну суму понад 3 млн гривень.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи, ринкова вартість ігрового майданчика з ігровим полем та санітарно-побутовим приміщенням, складає близько 1,8 млн гривень.

Згідно висновку економічної експертизи, внаслідок закупівлі майданчика за завищеною у майже два рази вартістю, територіальній громаді спричинено збитки в розмірі понад 1,2 млн гривень.

Досудове розслідування проводять слідчі Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБ України в місті Києві та Київській області.

Пресслужба Київської міської прокуратури