Персональні дані про клієнтів ПриватБанку «зливала» його співробітниця

Голосіївський суд Києва призначив покарання зловмиснику, який пропонував купити персональні дані громадян із баз державних установ, «ПриватБанку» і «Нової пошти».

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 15 листопада.

У січні цього року чоловік розмістив у Telegram оголошення про продаж баз даних Національної поліції, Державної фіскальної служби, Головного сервісного центру МВС України, Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби України, ПАТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Нової пошти». Ця інформація використовується контролюючими органами виключно у службовій діяльності та має з обмежений доступ.

Обвинувачений через спільного знайомого сконтактував із заступницею керівника відділення з обслуговування індивідуальних VIP клієнтів «ПриватБанку». Він запропонував співробітниці банку за грошову винагороду копіювати інформацію про клієнтів і передавати йому.

Протягом січня-лютого жінка сфотографувала і передала дані про 15 клієнтів банку. Це ПІБ клієнта, дата та місце народження, місце реєстрації та додаткові адреси, номер телефону зв’язку клієнта, копії документів, паспортні дані, історія обслуговування клієнта, інформація щодо фінансового стану клієнта, руху коштів і контрагенти.

За період січня-квітня співробітниця банку отримала за свої послуги 26 550 гривень. На початку червня вона познайомила замовника з керівником управління по банківській безпеці РП ГО АТ КБ «ПриватБанк». Останній також отримав пропозицію продавати інформацію про клієнтів на постійній основі. Однак цей працівник банку вже був залучений правоохоронними органами до конфіденційного співробітництва і пристав на пропозицію, щоб задокументувати злочинця.

Керівнику з управління по банківській безпеці під час листування у месенджері Telegram запропонували таку винагороду: анкета клієнта банку — 300 гривень, виписка з банківського рахунку — 600 гривень, сканована копія документа — 400 гривень та окрема договірна ціна по інформації щодо VIP- клієнта.

У кінці червня працівник банку отримав сумарно 3800 гривень за дані про чотирьох клієнтів. У серпні через кур’єра мав отримати ще 2100.

Матеріали щодо заступниці керівника відділення з обслуговування індивідуальних VIP клієнтів «ПриватБанку» виділені в окреме провадження.

До кримінальної відповідальності наразі притягнули чоловіка, який купував інформацію в співробітників банку і продавав у Telegram.

У судовому засіданні він все визнав і розкаявся. Підсудний підтвердив, що з товаришами створив акаунт та розмістив оголошення про продаж інформації, після чого звернувся до співробітниці банку, щоб вона копіювала таку інформацію з системи. Потім ця жінка познайомила їх з іншим працівником, який врешті здав його правоохоронцям.

Обвинуваченого засудили до 4 років позбавлення волі зі штрафом 2 550 гривень. Водночас чоловіка звільнили від тюремного покарання з іспитовим строком 1 рік.