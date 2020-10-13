Стрельба в центре Киева: сообщено о подозрении 19-летнему иностранцу

Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему мужчине, который стрелял во время движения колонны авто с иностранной символикой в центре столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

«Правоохранители сообщили о подозрении молодому человеку, который стрелял во время движения колонны авто с иностранной символикой в центре столицы. В ближайшее время в суде рассмотрят ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому», — говорится в сообщении.

Как напомнили в полиции, в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на улице Грушевского движется колонна автомобилей с иностранной символикой и слышны выстрелы. На место происшествия сразу выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативные группы Главного и Печерского управлений полиции.

Правоохранители остановили 6 автомобилей в Соломенском районе, в которых находилось 14 иностранцев. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что к стрельбе причастен 19-летний граждан другого государства. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Правонарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.