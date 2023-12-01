У Житомирі судитимуть злочинне угруповання, яке виготовляло фальсифікований алкоголь та збувало його на ринках

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно злочинної групи за фактом організації незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).

Також організатора та двох співучасників обвинувачують у легалізації (відмиванні) коштів, здобутих злочинним шляхом, за попередньою змовою (ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України).

Як повідомлялося раніше, протягом вересня 2022 – квітня 2023 років у Житомирі діяло злочинне угруповання у складі 8 осіб, яке займалося незаконним виготовленням та збутом алкогольних напоїв.

Його організував місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічну протиправну діяльність. Цього разу він організував міжрегіональну схему, залучивши ще й харківського підприємця-постачальника сировини.

Під нелегальну «гуральню» організатор виділив приміщення у власному домоволодінні. Розлиту у пляшки алкогольну продукцію постачали на місцеві ринки. Продавали як вроздріб, так й індивідуальним клієнтам.

Частину виручених коштів розподіляли між собою, решту використовували для закупівлі сировини. Реалізація приносила мільйонні прибутки.

Під час обшуків вилучено 15,5 т фальсифікату, майже 800 тис. грн готівки, понад три десятки банківських карток, мобільні телефони зі стартовими пакетами різних операторів стільникового зв’язку, легковий і вантажний автомобілі, причеп. На все вилучене накладено арешт.

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська обласна прокуратура.

Досудове розслідування – ГУНП в області, за оперативного супроводу Житомирського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури