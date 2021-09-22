Петербуржец ударил жену ножом и сбросил с 13‑го этажа

Петербуржец не менее 10 раз ударил жену ножом и скинул ее с 13-го этажа

Об этом сообщает сообщает городское управление Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК). По версии следствия, мужчина 1997-го года рождения убил супругу «на почве личных неприязненных отношений». Тело женщины нашли у дома на Коломяжском проспекте.

78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что нападавший сам пришел в полицию и признал вину.

Издание утверждает, что он убил жену из ревности. «По предварительным данным, погибшая работала психологом и сексологом, проводила тренинги», — пишет 78.ru.

Журналисты приводят цитату из публикации умершей в соцсетях: «С самого начала моего заработка муж тревожится и периодически высказывает свое недовольство и критику относительно моей деятельности. Самый ад начался, когда я начала продавать через сторис, танцевать, и вообще общаться с другими людьми, когда мне стали уделять внимание, покупать у меня».

«Фонтанка» без указания источника отмечает, что у женщины есть две дочери двух и семи лет. // Медиазона