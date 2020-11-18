Photoshop + такси: мошенники придумали новую схему обмана продавцов на OLX

Пользователи Фейсбука раскрыли новую схему мошенничества на OLX. Цель данной схемы – завладеть не деньгами, а ценным товаром, например, дорогостоящим смартфоном, не оставив следов, которые можно было бы отследить в случае отправки почтовым сервисом.

Как и в большинстве схем, аферисты стремятся убедить продавца в том, что совершили оплату, просто деньги пока не дошли. Такая ситуация возможна при пополнении карты через платежный терминал.

На официальном сайте Ibox.ua по этому поводу сказано следующее: «В большинстве случаев деньги зачисляются мгновенно. В зависимости от внутренних положений работы банка-получателя средств, в отдельных случаях срок зачисления может составить от 30 минут до 3 банковских дней».

То есть, ситуация, которую стремятся смоделировать мошенники, нечастая, но тем не менее, вполне возможная. В таком случае, доказательством оплаты может служить фискальный чек, распечатанный платежным терминалом. Его-то фото и присылают мошенники, в качестве доказательства несуществующей оплаты.

Как получить чек, которого никогда не существовало? Простейший способ – напечатать его на обычном принтере. На фотографии, сделанной смартфоном, такие нюансы, как качество бумаги и шрифт будут заметны только наметанному глазу.

Но как можно распознать фальшивку? Особенно, если вы никогда не вникали в содержание подобных чеков, а вам уже звонит таксист, который требует передать ему товар и нервничает из-за простоя. Кстати, предоставляя подобный сервис доставки, службы такси сами становятся соучастниками аферистов, о чем мы уже писали.

Посмотрим на такой чек внимательно:

Набрать реквизиты банка, номер терминала и квитанции – не представляет сложности. Так же, как и реквизиты получателя, которые предоставил для оплаты сам продавец. Что действительно настораживает, так это адрес сайта платежной системы в подписи.

Очевидно, что любитель подделывать платежные документы не очень в курсе, что такое протокол HTTP и как он корректно записывается. Далее, существует много систем платежных терминалов самообслуживания. Например, есть Ibox и есть 24 NonStop. Но «Ibox24» не существует в природе.

Мошенники не потрудились даже создать фейковый сайт для такой системы:

Результат запроса по данному домену: «записи для ibox24.ua не найдены».

Вполне естественной реакцией продавца, которому прислали такой чек, является обратиться в службу поддержки платежной системы, номер которой указан здесь же. Правда выглядит этот номер несколько странно – 6 цифр и странный префикс.

Если позвонить по этому номеру, то вам ответят и даже подтвердят, что денежный перевод был совершен. Секрет в том, что это мобильный номер оператора «Тримоб» (Укртелеком, +38(091)), который принадлежит самим мошенникам.

Если поискать этот номер в Google, можно обнаружить, что он продавался на OLX вместе с другими «красивыми номерами»:

Подводя итог написанному выше: если вы продаете что-либо через OLX и попали в подобную ситуацию, смотрите внимательно, что вам предлагают в качестве подтверждения платежа. СМС о зачислении денег, якобы от вашего банка, присланные с мобильного номера, чеки несуществующих платежных систем, с мобильными номерами горячей линии, множество ошибок – все это яркие маркеры, которые позволяют вовремя определить: вас пытаются обмануть жадные, но не очень умные люди.

Андрей Майданик, internetua.com