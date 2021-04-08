Під час п’яної сварки мешканець Білої Церкви до смерті забив товариша

Білоцерківською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 КК України).

4 квітня цього року нетверезий молодик в одному з приватних домоволодінь м. Тараща, у ході конфлікту із товаришем по чарці жорстоко побив останнього. Від отриманих ушкоджень потерпілий за два дні помер у лікарні.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні скоєного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури