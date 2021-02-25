На Запоріжжі керівник підприємства підозрюється у заподіянні шкоди навколишньому середовищу більше ніж на ₴1,1 млн.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату місцевої ради – керівнику одного з підприємств Запорізької області за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права та забруднення земель відходами, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, у період з лютого по квітень 2017 року директор юридичної особи санкціонував створення підлеглими працівниками на території підприємства незаконного звалища відходів виробництва. Внаслідок цього навколишньому природному середовищу заподіяно шкоду у розмірі понад 1,1 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури