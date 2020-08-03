Під час ремонту дороги у Жидачеві вкрали третину виділених грошей

Як дослідили журналісти ІП «Діло», ще у травні 2017 року між комунальним господарством Жидачівської міськради та ФОП Кіндрат Ігор Богданович було укладено договір на здійснення капітального ремонту частини вулиці Дерев’янка.

Вартість робіт згідно угоди склала 1 252 045 гривень.

Після втручання правоохоронців судовим експертом було встановлено, що до актів виконаних робіт було включено і ті роботи, які фактично виконані не були, що заподіяло збитків на суму в 421 168 гривень – це третина від загальної вартості робіт.

Також експерт у своєму висновку зазначає, що контроль за виконанням робіт повинні нести усі учасники, в тому числі і замовник, тобто Жидачівська міськрада.

Цікавим є те, що судовий процес з цього питання триває досі. Наступне засідання відбудеться у Миколаївському районному суді Львівської області 20 серпня 2020 року.

Тільки от журналістам досі не зрозуміло, чому лаву підсудних з виконавцем робіт не розділило керівництво міста, яке мало б здійснювати нагляд за ремонтом вулиці, а не платити за неіснуючі роботи. // Діло