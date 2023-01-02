Під час сімейної сварки киянин побив 13-річну доньку

За фактом нанесення тілесних ушкоджень малолітній поліцейські Києва розпочали кримінальне провадження відносно її батька

Потерпілу госпіталізовано у медичний заклад для надання допомоги. Щодо батьків дитини винесено терміновий заборонний припис терміном на 10 діб.

До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на вулиці Герої полку Азов вона помітила дівчинку з синцями на обличчі. За вказаною адресою негайно прибули ювенальні поліцейські територіального підрозділу.

На місці події інспектори виявили малолітню з тілесними ушкодженням. 13-річна дівчинка пояснила поліцейським, що вдома її побив батько за нібито погану поведінку. Правоохоронці викликали співробітників служби у справах дітей та сім’ї і медиків, які госпіталізували дівчинку у лікарню.

Співробітники сектору ювенальної превенції та слідчі поспілкувались з батьками дівчинки. Вони пояснили, що вдома під час сварки дитина не реагувала на їх зауваження та не слухалась, тому батько застосував до неї фізичну силу, вдаривши кілька разів в обличчя. Після конфлікту сім’я пішла спати, а на ранок виявила відсутність доньки.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Відносно батьків дитини винесено терміновий заборонний припис терміном на 10 днів.

На даний час поліцейські встановлюють усі обставини даного інциденту. Після завершення перевірки можлива додаткова кваліфікація правопорушення.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва