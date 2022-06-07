У Голосіївському районі Києва затримали шахрая, жертвами якого стали волонтери

Чоловік обіцяв дизельне паливо на автомобіль, а після отримання оплати на банківську карту від потерпілих – зникав. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

До Голосіївського управління поліції від трьох заявників надійшло повідомлення про те, що невідомий під приводом продажу пального заволодів грошовими коштами. Поліцейські задокументували подію та з’ясували, що чоловік телефонував до громадян, які займаються волонтерською діяльністю та пропонував купити дизельне паливо. Потерпілі погоджувались, перераховували гроші на банківську картку зловмисника, однак паливо не отримували.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці Голосіївського управління поліції затримали причетного до злочину раніше не судимого уродженця Полтавської області, 1985 року народження. Телефон, з якого здійснювались дзвінки до потерпілих – вилучений та направлений для проведення відповідної експертизи.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, та наразі підготували клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до трьох років тюремного ув’язнення.

Окрім цього, перевіряється причетність фігуранта на скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва