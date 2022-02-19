Під час стрілянини на АЗС в Київському районі Одеси поранено іноземця

В результаті інциденту поранення отримав 29-річний уродженець іншої держави, зараз він у лікарні.

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні о 19:30.

Попередньо встановлено, що між двома компаніями молодиків стався конфлікт, в ході якого один із учасників застосував, імовірно, травматичну зброю.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, встановлюються всі обставини. Після першочергової перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Одеське районне управління поліції №1