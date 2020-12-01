На Одещині чоловік спричинив смертельне ножове поранення своїй матері

Під час застілля вдома у потерпілої між нею та 27-річним сином, що приїхав у гості, почалася сварка. У розпал конфлікту молодик схопив ніж і вдарив матір у шию.

На ранок чоловік виявив жінку неживою і повідомив про її смерть до Тарутинського відділення поліції. Попри те, що підозрюваний намагався переконати правоохоронців, що мати померла своєю смертю, судово-медичні експерти встановили, що її причиною стала гостра крововтрата від отриманої травми судин.

Поліцейські повідомили правопорушнику про підозру за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, фігурантові загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Тарутинське відділення поліції в Одеській області