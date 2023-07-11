Житель Олександрії перейшов на бік ворога та воює у складі «Вагнера»

Прокурорами Кіровоградської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Кіровоградщини. Він обвинувачується в участі в терористичній організації та державній зраді (ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.111 КК України). Йому загрожує довічне.

З початку збройної агресії рф проти України, 36-річний мешканець м.Олександрії добровільно перейшов на бік ворога. Чоловік надав згоду на участь у діяльності незаконного збройного формування підрозділу «Батальйон Восток» терористичної організації «ДНР». Даний підрозділ належить до незаконних збройних формувань особливого призначення, покликаний чинити збройний опір підрозділам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням України. Зрадник пройшов повний курс військової та тактичної підготовки, і добровільно склав так звану присягу на вірність «ДНР».

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну перейшов до “317 батальйону приватної військової компанії Вагнера”. Перебуваючи у складі вказаного підрозділу приймав участь в озброєному протистоянні українським військовим на території Донецької області, систематично виконував накази свого безпосереднього командира та отримував за це грошову винагороду.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура