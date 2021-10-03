Під Черніговом чоловік вистрілив з рушниці в подругу своєї коханої

Чоловікові загрожує до двох років в’язниці.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, подія трапилася вранці 3 жовтня в Ольшевській громаді. Там місцевий мешканець нібито випадково вистрілив в свою односельчанку. Згодом копи встановили, що в скоєнні злочину підозрюється 39-річний чоловік. Він шукав свою співмешканку і вирішив зайти в будинок до її подруги — кохана якраз перебувала у неї в гостях.

“Між 39-річним чоловіком та 34-річною жінкою спалахнув конфлікт. У ході якого фігурант раптово вистрелив з рушниці у власницю будинку. На місці події поліцейські вилучили мисливську рушницю та набої до неї. Як пояснив чоловік поліцейським, зброю він знайшов”, — розповіли в Нацполіції області.

Жінку госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

За фактом події копи відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до двох років. // Діло