Під Одесою виявили підземні сховища с контрафактними цигарками відомих марок на ₴89 млн.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури припинено діяльність злочинної групи з реалізації контрафактних підакцизних тютюнових виробів відомих світових марок (ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, на території регіону діяла група осіб, яка налагодила масштабний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України.

Для масового зберігання товару ділки обладнали «таємні сховища» під землею на території складських приміщень у передмісті Одеси.

Оптова та роздрібна реалізація контрафакту здійснювалась на території Одещини та в інших регіонах України через орендовані кіоски, спеціально створений телеграм-канал та кур’єрські служби доставки.

Під час обшуків у підземних сховищах виявлено та вилучено без марок акцизного податку 742 208 пачок цигарок, 990 300 цигарок поштучно, 660 штук електронних сигарет, 75 кг кальянного табака, 328 літрів контрафактного алкоголю в тетрапаках, обладнання для масового виготовлення цигарок, а також комп’ютерну техніку, банківські карти та чорнову документацію.

Орієнтовна вартість вилученого сягає майже 89 млн грн.

Прокурори звернулися до суду із клопотанням щодо накладення арешту на вилучений товар.

Наразі вживаються заходи задля встановлення усіх причетних до незаконної діяльності осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування здійснює ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора