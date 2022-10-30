Під Полтавою неповнолітній водій збив 9-річного хлопчика

У місті Пирятин на Полтавщині неповнолітній водій на легковику «Geely» здійснив наїзд на 9-річного хлопчика.

Нині слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження») Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини та причини ДТП. Ймовірно, будуть питання і до батьків неповнолітнього винуватця ДТП, який з незрозумілих причин опинився за кермом, не маючи водійських прав. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»