В Ужгороді затримали наркозакладчика з партією «товару»

Оперативники сектору боротьби з наркозлочинами відділу кримінальної поліції Ужгородського районного управління припинили діяльність зловмисника, який шляхом закладок збував наркотики в обласному центрі Закарпаття.

У ході оперативної роботи співробітники сектору боротьби з наркозлочинністю Ужгородського районного управління поліції припинили злочинну діяльність 25-річного уродженця міста Славутич Київської області, причетного до торгівлі наркотиками в обласному центрі Закарпаття.

Зловмисник працював шляхом так званих закладок: контактував з клієнтами через профіль у одному з месенджерів, а після отримання замовлення — робив закладки з наркотоваром у різних районах міста. Далі надсилав замовникам геолокацію та отримував розрахунок на анонімний криптогаманець.

Поліцейським вдалося затримати фігуранта одразу після того, як він розмістив чергові закладки. Під час огляду правоохоронці виявили у нього ще 7 поліетиленових згортків з наркотичною речовиною рослинного походження.

Для збору додаткових доказів у справі слідчі прийняли рішення провести невідкладний обшук за місцем проживання наркоторговця. У результаті, з незаконного обігу вилучено ще 30 поліетиленових згортків з марихуаною, загальною вагою орієнтовно 50 грамів.

Усі речові докази співробітники поліції скерували на дослідження експертам. Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області