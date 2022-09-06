Під Полтавою у підпільному цеху виявлено понад 20 тонн «лівої» тютюнової продукції на ₴4 млн.

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За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури на території Полтавського району правоохоронцями припинено незаконне виготовлення та переробку тютюну.

За відсутності відповідної ліцензії організували виробництво тютюну та тютюнової сировини кілька жителів району в «цеху», обладнаному в приватному будинку одного із селищ. Для безперервного виробничого процесу особи залучали найманих робітників, які працювали у дві зміни. Реалізовували «продукцію» на території України.

Під час обшуків у «цеху», за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено обладнання для обробки, калібрування, подрібнення тютюну, понад 1000 мішків із речовиною рослинного походження, більше  300 тис. сигаретних гільз, майже 100 пет-пакетів із подрібненим тютюном, каністри з ароматизаторами, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Загальна вага вилученої тютюнової продукції – понад 20 тонн, орієнтовна вартість – 4 млн грн.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 199 та ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, вчинені повторно, та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут групою осіб незаконно виготовлених підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей).

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснюються Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

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