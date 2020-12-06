Під Рівним підозрюваний у крадіжці та зґвалтуванні ще й поцупив чуже авто

До поліції вчора, четвертого грудня, близько 23:30 повідомила 40-річна жителька селища Оржів, що невідома особа заволоділа її автомобілем «ВАЗ 2107», припаркованим біля під’їзду.

Заявниця зазначила, що у баку було майже 15 літрів пального, а задні пасажирські дверцята не зачинялись. Цим і скористався зловмисник.

Сьогодні, п’ятого грудня, працівники карного встановили особу викрадача та близько 13 години виявили розшукувану автівку поблизу місця його проживання. З’ясувалося, що 31-річний житель Оржева вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців: у суді відносно нього розглядається кримінальне провадження за фактом зґвалтування. А в листопаді слідчі скерували до суду матеріали кримінального провадження за фактом вчинення чоловіком крадіжки електроінструменту з авто.

«Слідчі повідомили 31-річному жителю селища Оржів про підозру у вчиненні незаконного заволодіння транспортним засобом, — повідомив начальник Рівненського районного відділення поліції Роман Штеба. — Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Максимальне покарання, яке може загрожувати автокрадієві — до п’яти років позбавлення волі. // Рівне вечірнє