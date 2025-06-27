Під виглядом працівників поліції та ТЦК вимагали гроші у призовників

Сім років за ґратами – саме таке покарання обрав суд учасникам організованої злочинної групи вимагачів, що діяла в Одесі. Восени 2024 року оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчих ГУНП в Одеській області на гарячому затримали злочинне формування.

Зловмисники видавали себе за представників ТЦК та поліції, зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку та просили надати їм військово-облікові документи для перевірки. У разі відмови погрожували затриманим примусовим доставленням до ТЦК. Однак одразу за гроші пропонували цього не робити.

Якщо ж «затримані» відмовлялися платити – фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля.

Суми «відкупних» фіктивні правоохоронці та військові вимагали різні – найбільша сягала 7 тисяч доларів. Після того, як фігуранти отримували від чоловіків гроші, вони запевняли, що внесуть їх дані до бази «Оберіг», та більше у них не виникатиме проблем з ТЦК.

Варто зазначити, що одним із учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє також не раз мали проблеми із законом за вчинення низки злочинів.

Бійці відділу швидкого реагування ДВБ затримали змовників у листопаді 2024 року під час вимагання більше 3000 доларів США від чергового потерпілого.

Під час обшуків у фігурантів вилучили елементи форменого одягу, гроші, банківські картки, мобільні телефони.

За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури всіх учасників організованої злочинної групи засуджено на 7 років тюремного ув’язнення. Їх визнано винними у вимаганні та самовільному присвоєнні владних повноважень (ч. 4 ст. 189, ч.2 ст. 353 Кримінального кодексу України).

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України