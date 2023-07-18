Під виглядом соцпрацівниці жінка обікрала мешканку Шевченківського району столиці

Слідчі довели причетність порушниці до скоєння злочину та повідомили їй про підозру. Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі.

Днями до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що після «візиту» співробітниці Червоного Хреста у неї зникли заощадження.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу столичного главку Віталій Отрудько, оперативники під час відпрацювання повідомлення затримали ймовірну підозрювану:

«Спільно зі співробітниками карного розшуку Солом’янського та Шевченківського управлінь поліції із залученням аналітиків управління кримінального аналізу, ми встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину. Як стало відомо, жінка прийшла до бабусі та представилась соцпрацівницею, яка нібито хоче надати старенькій безкоштовну допомогу. Поки власниця оселі відволіклась, порушниця викрала у неї 6000 гривень».

Крім того, оперативники встановили, що зловмисниця підозрюється ще у кількох аналогічних злочинах на території міста Києва. Затримана у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України – це мешканка Харківської області, 1974 року народження.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Столичні поліцейські вкотре нагадують мешканцям бути уважними та пильними і не пускати додому незнайомців.

Відділ комунікації поліції Києва